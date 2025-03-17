Maltepe'de rehine krizi: Patronunun odasına gizli kamera yerleştirmiş!

Yayınlanma: 17.03.2025 - 13:39

Güncelleme: 17.03.2025 - 13:40

Olay saat 11.00 sıralarında Maltepe Esenkent Mahallesi Aksu Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

İşyerinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İlker K., iddiaya göre şoförlüğünü yaptığı patronu Fehmi. K.'nin odasına gizli kamera yerleştirdi. Durumu fark eden Fehmi K. şoförü İlker K. ile tartışmaya başladı.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fehmi K., şoförü İlker K.'yi işten çıkaracağını söyleyince öfkelenen şüpheli silahla patronunu odasında rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada şüpheli olay yerinden kaçtı.

Rehin alınan Fehmi K. olay sonrası polis ekipleriyle görüştüğü sırada şüpheli tekrar işyerine geldi.Elindeki silahla işyerinin kapısına defalarca ateş eden İlker K. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

CEZAEVİNDE KOĞUŞ ARKADAŞIYMIŞ

Şüpheli İlker K. ve patronu Fehmi K.'nin birbirilerini cezaevinden tanıdığı ve koğuş arkadaşı oldukları öğrenildi. Saldırgan İlker K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.