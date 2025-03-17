Maltepe'de rehine krizi: Patronunun odasına gizli kamera yerleştirmiş!
İstanbul Maltepe'de iddiaya göre bir şirkette özel güvenlik görevlisi ve şoför olarak çalışan bir kişi, patronunun odasına ses ve görüntü kaydetmek için gizli kamera yerleştirdi. Patronunun düzeneği fark etmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen tartışma sonrası şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay saat 11.00 sıralarında Maltepe Esenkent Mahallesi Aksu Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.
İşyerinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İlker K., iddiaya göre şoförlüğünü yaptığı patronu Fehmi. K.'nin odasına gizli kamera yerleştirdi. Durumu fark eden Fehmi K. şoförü İlker K. ile tartışmaya başladı.
DEFALARCA ATEŞ ETTİ
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fehmi K., şoförü İlker K.'yi işten çıkaracağını söyleyince öfkelenen şüpheli silahla patronunu odasında rehin aldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada şüpheli olay yerinden kaçtı.
Rehin alınan Fehmi K. olay sonrası polis ekipleriyle görüştüğü sırada şüpheli tekrar işyerine geldi.Elindeki silahla işyerinin kapısına defalarca ateş eden İlker K. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri tarafından yakalandı.
CEZAEVİNDE KOĞUŞ ARKADAŞIYMIŞ
Şüpheli İlker K. ve patronu Fehmi K.'nin birbirilerini cezaevinden tanıdığı ve koğuş arkadaşı oldukları öğrenildi. Saldırgan İlker K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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