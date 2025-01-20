Maltepe'de şüpheli ölüm: Ağaçlık alanda bulundu!

Maltepe'de yol kenarındaki ağaçlık alanda bir kişi ölü bulundu.

Maltepe'de şüpheli ölüm: Ağaçlık alanda bulundu!
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DHA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 16:32

Olay, dün gece 23.30 sıralarında Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yol kenarındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan birinin olduğunu görenler durumu ihbar etti.

Bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, ağaçlık alanda bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Hayatını kaybeden kişinin Mehmet Karabulut (33) olduğu tespit edildi.

Yapılan ilk kontrollerde, Karabulut'un bedeninde herhangi bir darp ya da yara izine rastlanılmadığı öğrenildi.

Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #Maltepe #ölü bulundu #ağaç

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