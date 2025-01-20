Maltepe'de şüpheli ölüm: Ağaçlık alanda bulundu!
Maltepe'de yol kenarındaki ağaçlık alanda bir kişi ölü bulundu.
Olay, dün gece 23.30 sıralarında Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yol kenarındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan birinin olduğunu görenler durumu ihbar etti.
Bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, ağaçlık alanda bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Hayatını kaybeden kişinin Mehmet Karabulut (33) olduğu tespit edildi.
Yapılan ilk kontrollerde, Karabulut'un bedeninde herhangi bir darp ya da yara izine rastlanılmadığı öğrenildi.
Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: #Maltepe #ölü bulundu #ağaç
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu hakkında jet soruşturma!
- O anları anlattı, görüntüleri ortaya çıktı!
- Bir haftadır haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu
- Dili ve kulakları kesildi, başına baltayla vuruldu!
- CHP Gençlik Kolları Başkanı'na soruşturma!
- Kapansın tarikatlar kurtulsun Müslümanlar
- 'Adayımız hazır' sözü üzerine açıklama
- 'Öcalan ev hapsine çıkmalı mı?'
- Ünlü spor spikeri maç anlatırken kalp krizi geçirdi!
- Celal Şengör'den, Erdoğan için ilginç ifadeler