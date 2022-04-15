Maltepe'de trafikte 'çocuk' sürücü: O anlar kameraya yansıdı

Trafikte bir kız çocuğunun otomobil kullandığı anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Maltepe’de çocuk sürücünün kullandığı otomobil bir süre sonra gözden kayboldu. O anları kaydedenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

DHA
15 Nisan 2022 Cuma, 09:51
Maltepe'de trafikte 'çocuk' sürücü: O anlar kameraya yansıdı
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İstanbul Maltepe’de çocuğun caddede otomobil sürdüğü anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe Altayçeşme Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte bir kız çocuğunun otomobil kullandığı anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerde kız çocuğunun yanında bir yetişkinin de olduğu görülürken, o anları kaydedenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çocuk sürücünün kullandığı otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.


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