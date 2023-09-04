Palet fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı: Çıkış sebebi araştırılıyor

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan palet fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İHA
Yayınlanma: 04.09.2023 - 16:49
Palet fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı: Çıkış sebebi araştırılıyor
Abone Ol google-news

Yangın, Kemalpaşa ilçesi Akalan Mahallesi’nde bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. 

Fabrikadan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Akalan Mahallesi'nde faaliyet gösteren palet fabrikasında, saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin 2,5 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Player Alanı
İzmir palet fabrikası Yangın

İlgili Haberler

Bir haftada ikinci! Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı

Bir haftada ikinci! Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı
Beyoğlu'nda korkutan yangın: 2 katlı metruk bina alev alev yandı!

Beyoğlu'nda korkutan yangın: 2 katlı metruk bina alev alev yandı!
Son Dakika: Sultangazi'de orman yangını kontrol altına alındı

Son Dakika: Sultangazi'de orman yangını kontrol altına alındı

En Çok Okunan Haberler