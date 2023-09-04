Palet fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı: Çıkış sebebi araştırılıyor
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan palet fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangın, Kemalpaşa ilçesi Akalan Mahallesi’nde bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi.
Fabrikadan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Akalan Mahallesi'nde faaliyet gösteren palet fabrikasında, saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin 2,5 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeşim Salkım'dan Buket Aydın'a 'Ebrar Karakurt' tepkisi!
- İlkin Aydın'ın TRT muhabirine yanıtı gündem oldu
- Gericiler de tek ses oldu!
- Finalde TRT skandalı... Tarihi maçı izleyemedik!
- İkinci el otomobil fiyatları yüzde 10 düştü
- Guidetti'den Vargas'a övgü!
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- Memur ve emekli maaşlarında zam oranı belli oldu
- Korkunç kazanın ardından ilk kez görüntülendi!