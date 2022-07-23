Vedat Muriç, Fenerbahçe'ye para kazandırıyor

İspanya Futbol Ligi (La Liga) ekibi Mallorca'ya transfer olan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriç, Sarı-lacivertlilere transferin yüzde 5'i oranında gelir sağladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:26
Vedat Muriç, Fenerbahçe'ye para kazandırıyor
Abone Ol google-news

La Liga ekiplerinden Mallorca, Lazio'dan Vedat Muriç'i renklerine bağladı. Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriç, Fenerbahçe'ye de para kazandırdı.

Fenerbahçe'den 2020 yılında 20 milyon Euro’ya Serie A takımlarından Lazio’ya transfer olan Vedat Muriç, kariyerine Mallorca'da devam edecek. Sözcü’nün haberine göre, Fenerbahçe ile Lazio arasında yapılan anlaşma sayesinde sarı-lacivertli kulüp, Vedat Muriç’in Mallorca transferinde ödenecek bonservis bedelinden yüzde 5 pay alacak.

"KARAYİP KORSANLARI" İLE DUYURDULAR

Mallorca'nın Kosovalı golcü için Lazio'ya 9.5 milyon Euro’ya yakın bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor. Böylece Fenerbahçe'nin, Vedat Muriç'ten 475 bin Euro daha kazanması bekleniyor.

Vedat Muriç, geçen sezon kiralık oynadığı Mallorca'da çıktığı 16 maçta 4 gol atarken, 3 de asist yapmıştı.


süper lig fenerbahçe Vedat Muriç Mallorca lazio
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler