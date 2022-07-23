Vedat Muriç, Fenerbahçe'ye para kazandırıyor

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:26

La Liga ekiplerinden Mallorca, Lazio'dan Vedat Muriç'i renklerine bağladı. Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriç, Fenerbahçe'ye de para kazandırdı.

Fenerbahçe'den 2020 yılında 20 milyon Euro’ya Serie A takımlarından Lazio’ya transfer olan Vedat Muriç, kariyerine Mallorca'da devam edecek. Sözcü’nün haberine göre, Fenerbahçe ile Lazio arasında yapılan anlaşma sayesinde sarı-lacivertli kulüp, Vedat Muriç’in Mallorca transferinde ödenecek bonservis bedelinden yüzde 5 pay alacak.

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Mallorca'nın Kosovalı golcü için Lazio'ya 9.5 milyon Euro’ya yakın bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor. Böylece Fenerbahçe'nin, Vedat Muriç'ten 475 bin Euro daha kazanması bekleniyor.

Vedat Muriç, geçen sezon kiralık oynadığı Mallorca'da çıktığı 16 maçta 4 gol atarken, 3 de asist yapmıştı.