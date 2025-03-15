Iğdır'da 517 litre kaçak akaryakıt yakalandı: Gözaltılar var!

Kentte, arama yapılan 1 otomobil ile evde, yakıt deposu ve damacanalarda 517 lire gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da 517 litre kaçak akaryakıt yakalandı: Gözaltılar var!
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DHA
Yayınlanma: 15.03.2025 - 14:06

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyon yaptı.

Ekipler tarafından durdurulan 1 otomobilde ve şüphelinin evindeki aramalarda yakıt deposu ile damacanaların içinde 517 litre gümrük kaçağı yakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Etiketler: #gümrük #Iğdır #Kaçak akaryakıt #Operasyon

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