Iğdır'da 517 litre kaçak akaryakıt yakalandı: Gözaltılar var!

Yayınlanma: 15.03.2025 - 14:06

Güncelleme: 15.03.2025 - 14:06

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyon yaptı.

Ekipler tarafından durdurulan 1 otomobilde ve şüphelinin evindeki aramalarda yakıt deposu ile damacanaların içinde 517 litre gümrük kaçağı yakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.