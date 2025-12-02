Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 19 kişi gözaltına alındı

Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 19 kişi gözaltına alındı

2.12.2025 17:29:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 19 kişi gözaltına alındı

Antalya'da Manavgat Belediyesinin önceki yönetimi dönemindeki "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarına ilişkin 19 şüpheli daha gözaltına alındı.

 

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararları alındı. 

 

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince eş zamanlı yapılan operasyonla, aralarında belediye çalışanı ve eski belediye çalışanlarının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

 

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül'de tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A'nın da aralarında bulunduğu 8 zanlı daha tutuklanmıştı.

 

 

İlgili Konular: #manavgat belediyesi

İlgili Haberler

Belediye meclisinde AKP’liler ile CHP’liler arasında arbede: ‘Bu şehirde CHP’lilerin can güvenliği yok’
Belediye meclisinde AKP’liler ile CHP’liler arasında arbede: ‘Bu şehirde CHP’lilerin can güvenliği yok’ Serdivan Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısında, imarla ilgili tartışmalar nedeniyle gerginlik çıktı. Belediye Başkan Yardımcısı ve AKP Meclis Üyesi Adem Kıyak'ın CHP Meclis Üyesi Yıldıray Başlı'nın oturduğu sıraya gelip masaya vurmasının ardından, ikili arasında arbede yaşandı.
Ekrem İmamoğlu’ndan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye mektup
Ekrem İmamoğlu’ndan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye mektup CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP 39’uncu Olağan Kurultayı’nda divan başkanlığı görevini üstlenen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye mektup gönderdi.