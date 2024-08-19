Antalya’nın 4 ilçesinde kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda ürün ele geçirildi
Antalya’da 4 ilçede gerçekleşen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda sahte ve kaçak tütün, elektronik sigara, güneş gözlüğü, cinsel içerikli hap ele geçirildi, 10 kişiye adli işlem yapıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez ve Manavgat ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, 222 bin 400 dolu ve boş makaron, bin 842 gümrük kaçağı güneşi gözlüğü, 1000 cinsel içerikli hap, 460 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 380 elektronik sigara, 165 kilogram kıyılmış tütün, 75 puro, 30 litre sahte alkol, 4 sigara basım makinası ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında 10 şahsa “5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.
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