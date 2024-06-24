Manavgat’ta 'safari' kazası: 3 yaralı
Manavgat’ta otomobil ile safari aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yapılan kontrollerde ise otomobil sürücüsü 108 promil alkollü çıktı.
Antalya’nın Manavgat ilçesi Karabük Mahallesi’nde, Taşağıl istikametinden Beşkonak istikametine gitmekte olan Mehmet K.’nın kullandığı 07 YM 521 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa G.’nin kullandığı 07 ALL 179 plakalı safari aracı ile çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri Mehmet K. ve Mustafa G. ile safari aracında yolcu olarak bulunan Muhammed D. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Serik ve Manavgat Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Öte yandan, polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Mehmet K.’nın 108 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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