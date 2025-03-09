Mango'un kurucusunun şüpheli ölümü: Savcılık oğlunun ifadelerini çelişkili buldu

Yayınlanma: 09.03.2025 - 09:38

Güncelleme: 09.03.2025 - 09:38

Mango firmasının kurucusu İsak Andiç Ermay dağ gezisi kazasında hayatını kaybetti.

İsak Andiç Ermay ve oğlu Jonathan, olay günü Katalonya'daki Monserrat dağlarında yürüyüş yapıyordu. Jonathan, ifadesinde babasının düştüğünü, düşme seslerini duyduğunu ve hemen yardım çağırdığını söyledi.

Sabah'ın aktardığına göre, savcılık bu ifadelerin çelişkili olduğunu belirterek daha fazla araştırma yapılması gerektiğine karar verdi ve yeniden açtığı dosyada Google'dan teknik veri talep etti.

Soruşturma, Ermay'ın şirket yönetimi konusunda oğluyla yaşadığı iddia edilen anlaşmazlıklar çerçevesinde de ele alınıyor.

Polis, Ermay'ın düşme anına ilişkin ayrıntıları netleştirmek için teknik veriler ve telefon koordinatları toplamaya başladı.