Manisa'da bıçaklı kavgada kan aktı: 18 yaşındaki Bulut hayatını kaybetti

Sarıgöl ilçesine bağlı Tırazlar Mahallesi'nde düğün eğlencesinin ardından Bulut Akgün ile arkadaşı B.B. (19) arasında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakla ağır yaralanan Bulut Akgün, hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcının olay yerindeki incelemesini ardından Akgün’ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şüpheli B.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.