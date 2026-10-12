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Manisa'da bıçaklı kavgada kan aktı: 18 yaşındaki Bulut hayatını kaybetti

Manisa'da bıçaklı kavgada kan aktı: 18 yaşındaki Bulut hayatını kaybetti

12.10.2026 09:54:00
Güncellenme:
DHA
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Manisa'da bıçaklı kavgada kan aktı: 18 yaşındaki Bulut hayatını kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Bulut Akgün, hayatını kaybetti.

Sarıgöl ilçesine bağlı Tırazlar Mahallesi'nde düğün eğlencesinin ardından Bulut Akgün ile arkadaşı B.B. (19) arasında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakla ağır yaralanan Bulut Akgün, hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcının olay yerindeki incelemesini ardından Akgün’ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şüpheli B.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Manisa #bıçaklı kavga

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