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Eskişehir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı!

Eskişehir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı!

12.10.2026 09:21:00
Güncellenme:
DHA
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Eskişehir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı!

Eskişehir’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi pompalı tüfekten çıkan saçmalarla karın ve bacaklarından yaralandı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi Tanberk Sokak üzerinde, aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle taraflardan biri pompalı tüfekle rastgele ateş etti.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar F.A.’nın karın ve bacak bölgesine isabet ederken, şüpheliler olay yerinden araçla uzaklaştı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.A. sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #eskişehir #silahlı kavga

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