Manisa merkezli 3 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 27 gözaltı
Manisa merkezli İzmir ve Balıkesir'de, polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik operasyonunda, 27 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 14 tabanca, 5 tüfek, 310 mermi, 31 tüfek kartuşu ve 102 sentetik ecza ele geçirildiği belirtildi.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Manisa, İzmir ve Balıkesir'de silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenenlere yönelik soruşturma başlatıldı.
Adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
14 TABANCA, 310 MERMİ...
Bu sabah yapılan operasyonda, yasa dışı olarak silah satın alan ve satan 27 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 14 tabanca, 5 tüfek, 310 mermi, 31 tüfek kartuşu, 2 bıçak, çok sayıda tabanca parçası ile 102 sentetik ecza ele geçirildi.
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