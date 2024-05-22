Manisa merkezli IŞİD operasyonu: 8 tutuklama
Manisa'da, IŞİD terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 18 Mayıs'ta Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Malatya illeri ile Soma ve Kırkağaç ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda tabanca, tüfek, dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Manisa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler, dün yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınanlardan A.A. (28), A.Ç. (28), H.Y. (27), Y.Ç. (26), S.Ç. (21), M.E.K. (32), İ.Ç. (21) ve Ş.B. (25) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Y. (35) ve A.C.G. (31) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir ülkeye daha vize muafiyeti geldi!
- Emeklilere yüzde 15 indirim yürürlükte
- AKP’nin kalesinde üst düzey istifa!
- Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
- 'Şaraba nasıl bağladı, anlamadım'
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt!
- Erdoğan'a fark attılar
- Arda Güler tarihe geçti!
- Kitapyurdu'nun kapısı mühürlendi!
- Yapı Kredi satılıyor mu?