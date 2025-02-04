Manisa'da 1 milyon liralık hırsızlık: Yakayı ele verdiler!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 11:30

Güncelleme: 04.02.2025 - 11:32

Cumhuriyet Mahallesi 309 Sokak’ta 3 Ocak’ta, evlerindeki yaklaşık 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını yerinde bulamayan T.E. (85), hırsızlık şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbarla adrese gelen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme yapıp, hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, güvenlik kamera görüntülerinden, hırsızlık olayını İzmir’den araçla gelen G.U.(41) ve K.K. (48) olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, Salihli Polisi ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandıkları yerde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Salihli’ye getirildi.

2 TUTUKLAMA

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.