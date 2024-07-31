Manisa'da 15 yıldır zeytinlikte yaşayan şahıs ölü bulundu

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir kişi tek başına çadırda yaşadığı tarlada ölü bulundu. Ölü bulunan 64 yaşındaki Mustafa Yeder’in 15 yıl önce eşinden boşanarak arkadaşına ait zeytinliğe kurduğu çadırda yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 13:25
Manisa'da 15 yıldır zeytinlikte yaşayan şahıs ölü bulundu
Abone Ol google-news

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde, 15 yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen ve yanına kimseyi istemeyen Mustafa Yeder, arkadaşlarına ait zeytinliğe çadır kurarak burada yaşamaya başladı.

Defalarca hastaneye götürülen ve sahip çıkmaya çalışılan 2 çocuk sahibi Yeder, 15 yıl boyunca derme çatma çadırda yaşamını sürdürdü. Kendisinden haber alınamaması üzerine zeytinliğe gelen yakınları Yeder’i hareketsiz yatarken buldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mustafa Yeder’in hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaklaşık 4 gün önce öldüğü belirlenen Yeder’in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Adli Tıp Kurumu haberleri Adli Tıp haberleri Manisa haberleri

İlgili Haberler

27 Temmuz MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

27 Temmuz MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
Manisa'da kayıp Alzheimer hastası 11 gündür aranıyor

Manisa'da kayıp Alzheimer hastası 11 gündür aranıyor
Manisa’da 1 kişinin öldüğü 'aile kavgasında' 2 tutuklama

Manisa’da 1 kişinin öldüğü 'aile kavgasında' 2 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler