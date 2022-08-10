Manisa'da 2 ilçede orman yangını

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:58

Şehzadeler ilçesi Turgutlu-Manisa kara yolu Yukarı Çobanisa Mahallesi'nde, saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla yerleşim yerleri ve akaryakıt istasyonuna yakın bölgeye; Manisa Orman İşletme Şefliği'ne ait 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter sevk edildi.

Yangına, 7 dakika içerisinde müdahale edildiği bildirildi. Havadan ve karadan müdahale ile yangın 50 dakika içinde kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İKİNCİ YANGIN SARUHANLI'DA

Saruhanlı ilçesi Lütfiye Mahallesi yakınlarındaki ormanda da saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla yangına Manisa Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 4 arazöz ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle fazla büyümeden kontrol altına alındı. Manisa Orman İşletme Şefliği'nce alevlere 8 dakika içinde müdahale edildi. Yangının 50 dakika içerisinde kontrol altına alındığı bildirildi. Her iki yangınla ile ilgili inceleme başlatıldı.