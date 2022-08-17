Manisa'da 2 motosiklet çarpıştı: Dede öldü, torunu yaralı

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:39

Taytan Mahallesi'nde, 16 Ağustos Salı günü saat 22.00 sıralarında A.G.'nin kullandığı 35 EHB 28 plakalı motosiklet ile 15 yıldır Taytan Mahallesi Zümrüt Camisi imamı olan Ramazan Dalkılıç yönetimindeki 45 SC 0331 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile Dalkılıç'ın torunu Alparslan Dalkılıç yaralandı.

DEDE KURTARILAMADI

Yaralılar, Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale sonrası Ramazan Dalkılıç ile torunu Manisa Şehir Hastanesi'ne, A.G. ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

3 çocuk babası Ramazan Dalkılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.