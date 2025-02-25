Manisa'da 3 yıl sonra ilk: Şehir merkezine kar yağdı
Manisa şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerinde yerini kara bıraktı. Uzun zamandır kara hasret kalan vatandaşlar, kar yağışının heyecanını yaşadı.
Hava sıcaklığının uzun zamandır mevsim normallerinin altında seyrettiği Manisa'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan yağmur öğle saatlerinde yerini kara bıraktı.
3 yıl aradan sonra kar yağışını gören vatandaşlar, henüz tutmamasına rağmen kar sevinci yaşadı. Kimi vatandaşlar telefonlarının kamerasıyla düşen kar tanelerini kameraya aldı.
Etiketler: #Manisa #kar yağışı
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