Manisa'da 3 yıl sonra ilk: Şehir merkezine kar yağdı

Manisa şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerinde yerini kara bıraktı. Uzun zamandır kara hasret kalan vatandaşlar, kar yağışının heyecanını yaşadı.

Manisa'da 3 yıl sonra ilk: Şehir merkezine kar yağdı
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DHA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 15:44

Hava sıcaklığının uzun zamandır mevsim normallerinin altında seyrettiği Manisa'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan yağmur öğle saatlerinde yerini kara bıraktı.

3 yıl aradan sonra kar yağışını gören vatandaşlar, henüz tutmamasına rağmen kar sevinci yaşadı. Kimi vatandaşlar telefonlarının kamerasıyla düşen kar tanelerini kameraya aldı.


Etiketler: #Manisa #kar yağışı

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