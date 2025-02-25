Manisa'da 3 yıl sonra ilk: Şehir merkezine kar yağdı

Yayınlanma: 25.02.2025 - 15:44

Güncelleme: 25.02.2025 - 15:45

Hava sıcaklığının uzun zamandır mevsim normallerinin altında seyrettiği Manisa'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan yağmur öğle saatlerinde yerini kara bıraktı.

3 yıl aradan sonra kar yağışını gören vatandaşlar, henüz tutmamasına rağmen kar sevinci yaşadı. Kimi vatandaşlar telefonlarının kamerasıyla düşen kar tanelerini kameraya aldı.