Manisa'da, 5 gün arayla '444 hektar' alan yandı

02 Ağustos 2022 Salı, 10:09

Akhisar'ın kırsal Hasköy Mahallesi'ndeki otluk bölgede, 24 Temmuz günü 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye 2'si gece görüşlü 12 yangın söndürme helikopteri, 9 yangın söndürme uçağı, 52 arazöz, 15 su tankeri, 26 itfaiye ekibi, 10 dozer, 10 su ikmal aracı, 4 TOMA, 2 ilk müdahale aracı, 10 dozer, 30 itfaiye personeli, 200 orman işçisi, 1 komando timi sevk edildi.

13,5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının sıçradığı Çaltılıçukur Mahallesi'nde metruk durumdaki 7 ev ve 1 okul ise hasar gördü. Tahliye edilen 20 evden 40 kişi, güvenli bölgeye götürüldü. 200 küçükbaş ve 85 büyükbaş da tahliye edilerek yangından kurtarıldı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın 13,5 saatin ardından kontrol altına alındı.

YANGIN SÖNDÜRME RAPORU TAMAMLANDI

Akhisar yangınının söndürme raporu dün itibarıyla tamamlandı. Haasarı belli olan orman yangınında, 239 hektar orman ve 20 hektar tarım alanının zarar gördüğü tespit edildi.

Gördes ilçesi Karayağacı Mahallesi'nde, 19 Temmuz'da buğday tarlasındaki anız yangınının ormana sıçraması sonucu ise 85 hektar orman alanı, 100 hektar da tarım arazisi zarar görmüştü. Yangına neden olan İdris Çetin (54) ve Bilal Özbakan (44) tutuklanmıştı.

Kentte, 5 gün arayla çıkan yangınlarda 324 hektarı orman olmak üzere 444 hektar alan yandı.