Manisa'da AKP devreye girdi, sokak düğünü yasağı kaldırıldı

Yayınlanma: 16.09.2024 - 16:45

Güncelleme: 16.09.2024 - 16:45

Manisa'da valililiğin kararıyla kırsal kesimler hariç il sınırları içerisinde sokakta yapılan düğün, nişan, sünnet gibi toplu eğlence törenlerinin yasaklandığını duyurulmuştu.

Yurttaşlardan gelen yoğun şikayetler ve özellikle sokakların kapatılmasından kaynaklı ambulans ve itfaiye araçlarının olay yerine geçişini zorlaştırması üzerine alındığı duyurulan karar üzerine AKP'den bir "hamle" geldi.

AKP Akhisar İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer'in Manisa Valisi ile görüşmesi sonucu yasak kararı, sokak düğünlerinin saat 23:00’a kadar yapılmasına izin verilmesi şeklinde kaldırıldı.

İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Manisa Valiliği’nin sokak düğünleri ile ilgili almış olduğu yasaklama kararının ardından İlçe Başkanımız İsmail Ahmet Sözcüer’in Sn. Valimiz Enver Ünlü ile görüşmeleri neticesinde, sokak düğünlerinin saat 23:00’a kadar yapılmasına müsaade edilmiştir. Alınan kararın şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz."



AKP İlçe Başkanı Sözcüer de "Bu kararın şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal etkinliklerini düzenli bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyan bu esnekliğin, huzur ve düzen içerisinde uygulanacağını umuyorum" açıklamasında bulundu.



