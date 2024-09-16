Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yurtdışındaki düğün tarihi belli oldu
Yarın evliliklerini Roma'da taçlandıracak olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, İtalya'ya uçtu. Deniz ve Yıldırım çifti, düğün öncesi Milano'dan ilk paylaşımı yaptı.
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, 17 Eylül'de Roma Başkonsolosluğu’nda kıyılacak nikahla dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Uzun süredir ilişki yaşayan ünlü çift, mutlu beraberliklerini evlilikle pekiştiriyor.
Çift, düğün öncesinde Milano'dan el ele poz vererek mutluluklarını sosyal medyada paylaştı. Kaan Yıldırım’ın kız kardeşi Nilüfer Yıldırım, Milano'daki düğün mekânından çiftin el ele çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Bu mutlu günlerinde çiftin yakınları ve hayranları düğünü heyecanla bekliyor.
Etiketler: #Kaan Yıldırım #nikah #Pınar Deniz
En Çok Okunan Haberler
-
- Profesör doktor Erdoğan!
- Narin cinayetinde yeni 'çuval' ayrıntısı
- Tapusu olana devlet 'kira' ödeyecek
- 'HÜDA PAR' sessizliği bozuldu
- AKP’li vekilin oteli önündeki nöbete polis müdahalesi
- Tunceli'de korkutan deprem!
- Tutuklanan kuzene 'terlik' sorusu
- Vahşetin tutuklularına tatbikat
- 'Kızım biliyor, dayanamıyor...'
- Özel'den Bahçeli'ye 'HÜDA PAR' sorusu