Manisa'da bıçaklı kavgada kan aktı: 1 ağır yaralı
Manisa'nın Kula ilçesinde M.T., çıkan tartışmada K.K.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.
Yunus Emre Caddesi'nde dün saat 23.30 sıralarında K.K. ile yolda karşılaştığı M.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.
M.T., yanındaki bıçakla K.K.'yi yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.K., ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan K.K., buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. M.T. suç aleti bıçakla polise teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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