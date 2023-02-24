Manisa'da çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde inşaatın çatısından düşen hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 17:35
Manisa'da çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi
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Manisa'nın Turgutlu ilçesi Ergenekon Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 106. Sokak’ta yapımı devam eden bir işyerinin inşaatında çalışan Ahmet Atılgan, dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Atılgan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Atılgan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.


Manisa İşçi

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