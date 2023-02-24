Manisa'da çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde inşaatın çatısından düşen hayatını kaybetti.
Manisa'nın Turgutlu ilçesi Ergenekon Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 106. Sokak’ta yapımı devam eden bir işyerinin inşaatında çalışan Ahmet Atılgan, dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Atılgan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Atılgan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
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