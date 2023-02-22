Akkuyu’da 600 işçi yetersiz zam teklifine karşı iş bıraktı
Mersin Akkuyu’da nükleer santral inşaatında faaliyet gösteren Sintek firmasında çalışan yaklaşık 600 işçi, yetersiz zam teklifine karşı iş bıraktı.
İşçiler ve işverenler arasında yapılan görüşmelerde işveren tarafı yüzde 10 zam teklif ederken işçiler yüzde 30 zam talebinde bulundu.
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan DİSK Devyapı-İş Sendikası Genel Sekreteri Nihat Demir, duruma tepki gösterdi.
Giderek derinleşen ekonomik krizden işçilerin olunsuz etkilendiğini belirten Demir, işçilerin taleplerine vurgu yaptı.
"BİR AN ÖNCE KARŞILAYIN"
Yetkililere çağrıda bulunan Demir, “İşçileri yoksulluğa iten düşük zam oranlarından vazgeçerek isçilerin bu haklı ve insani taleplerini bir an önce karşılayın” dedi.
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