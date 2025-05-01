Manisa'da dolu ve yağmur alarmı: Su baskınları yaşandı
Manisa'nın Kula ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi; ilçe merkezi beyaza büründü, cadde ve sokaklar suyla doldu.
Manisa'nın Kula ilçesinde, dolu ve sağanak etkili oldu. Dolu ile birlikte ilçe merkezi beyaza bürünürken, bazı cadde ve sokaklar su ile doldu.
Kula ilçesinde öğle saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu ile ilçe merkezi beyaza bürünürken, etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle trafikteki sürücü ve yayalar, zor anlar yaşadı. Yağışa yakalananlar kapalı alanlar ve saçak altlarına sığındı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı evlerin bodrum katlarını ise su bastı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti.
Etiketler: #Manisa #dolu yağışı #yağmur
En Çok Okunan Haberler
-
- O mesajın ekran görüntüsü ortaya çıktı!
- 'Eğer siz sandığı koymazsanız...'
- 'Ben buradayım, sen neredesin salon adamı?'
- İlk işi ‘Andımız’ı indirmek oldu
- Anayasa Mahkemesi'nden 'TSK' kararı!
- İmamoğlu hapishaneden ilk fotoğrafını paylaştı
- Taksim'e çıkan tüm yollar kapalı!
- 'Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın!'
- 'Damat' depremzede yakınına açtığı davayı kaybetti
- İsrail'den uluslararası yardım çağrısı!