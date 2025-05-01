Manisa'da dolu ve yağmur alarmı: Su baskınları yaşandı

Manisa'nın Kula ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi; ilçe merkezi beyaza büründü, cadde ve sokaklar suyla doldu.

Manisa'da dolu ve yağmur alarmı: Su baskınları yaşandı
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DHA
Yayınlanma: 01.05.2025 - 16:52

Manisa'nın Kula ilçesinde, dolu ve sağanak etkili oldu. Dolu ile birlikte ilçe merkezi beyaza bürünürken, bazı cadde ve sokaklar su ile doldu.

Kula ilçesinde öğle saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu ile ilçe merkezi beyaza bürünürken, etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle trafikteki sürücü ve yayalar, zor anlar yaşadı. Yağışa yakalananlar kapalı alanlar ve saçak altlarına sığındı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı evlerin bodrum katlarını ise su bastı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti. 


Etiketler: #Manisa #dolu yağışı #yağmur

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