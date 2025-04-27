Yağmur duası sırasında yağmur yağdı

Konya Ilgın ilçesinde kuraklık nedeniyle toplu halde yağmur duasına çıkıldı. Bu sırada sağanak bastırdı.

Yağmur duası sırasında yağmur yağdı
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DHA
Yayınlanma: 27.04.2025 - 14:40

Konya'nın Ilgın ilçesine Çiğil Mahallesi’nde bir grup, yaşanan kuraklık nedeniyle bugün öğle saatlerinde yağmur duası için mahalle meydanında bir araya geldi.

Mahalleli toplu olarak yağmur duası okunduğu sırada sağanak bastırdı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Bazıları dua okumaya devam ederken, bazıları ıslanmamak için yakındaki kapalı alanlara sığındı.

Mahalle Muhtarı Yüksel Güzelgöz, “Çok mutluyuz. İnşallah bu yağışlar bereket getirir" dedi.


Etiketler: #konya #sağanak #yağmur duası

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