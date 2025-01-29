Manisa'da eğitim sırasında 2 asker yaralandı!

Manisa'nın Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim faaliyeti sırasında yaralanan 2 askeri personel hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da eğitim sırasında 2 asker yaralandı!
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İHA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 08:50

Manisa'daki Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda eğitim faaliyeti sırasında Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Güngör ve Uzman Çavuş Arif Güzel yaralandı.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Yaralı askerlerden Uzman Onbaşı Mustafa Güngör Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne, Uzman Çavuş Arif Güzel ise Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerin tedavisine devam edildiği bildirildi.


Etiketler: #Asker #eğitim #Manisa #yaralı

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