Manisa'da ekiplerden 'bonzai' baskını: Tam 1 kilo 150 gram ele geçirildi
Manisa’nın Salihli ilçesinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyon toplam 1 kilo 150 gram bonzai ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda E.D. (31) ve O.D.’nin (28) üst ve ikamet aramasında 54 parça halinde toplam 1 kilo 150 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
1 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D. tutuklanırken, O.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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