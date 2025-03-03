Manisa'da ekiplerden 'bonzai' baskını: Tam 1 kilo 150 gram ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyon toplam 1 kilo 150 gram bonzai ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Manisa'da ekiplerden 'bonzai' baskını: Tam 1 kilo 150 gram ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 12:07

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda E.D. (31) ve O.D.’nin (28) üst ve ikamet aramasında 54 parça halinde toplam 1 kilo 150 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

1 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D. tutuklanırken, O.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Manisa #bonzai

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