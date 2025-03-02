Manisa'da gençlerin kavgasında 'kan' aktı: 1 ölü

Yayınlanma: 02.03.2025 - 15:58

Güncelleme: 02.03.2025 - 15:58

Alaybey Mahallesi Seyfettinbey Caddesi'nde B.T. (24) ile Zeki A. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Zeki A, bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

25 YAŞINDAKİ ZEKİ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Zeki A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli B.T. gözaltına alındı.