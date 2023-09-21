Manisa'da feci kaza... TIR işçi servisine çarptı: 23 kişi yaralandı!
Salihli ilçesinde TIR'ın çarptığı işçi servisindeki 23 kişinin yaralandığı ve çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı. TIR sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Uşak-İzmir karayolunun Salihli ilçesi geçişi Durasıllı Mahallesi yakınlarında, Mehmet M.'nin (41) kullandığı domates yüklü 64 F 3004 plakalı TIR, bir fabrikaya işçi taşıyan Ali Osman G. (61) idaresindeki 45 J 7142 plakalı midibüse çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Midibüsteki yaralanan 23 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, TIR sürücüsünün ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldüğü belirtildi.
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