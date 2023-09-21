Samsun'da korkunç kaza... Çok sayıda yaralı var!

Samsun'da lastiğinin patlaması sonucu devrilen minibüsteki 15 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 21.09.2023 - 11:11
Samsun'da korkunç kaza... Çok sayıda yaralı var!
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Samsun'da Salih Seyhan (49) idaresindeki 55 AEN 173 plakalı minibüs, Samsun-Ordu karayolu Gelemen mevkisinde sol arka lastiğinin patlaması nedeniyle devrilip sürüklendi.

Sürücü ile araçta bulunan Duriye Sarı (61), Mustafa Sarı (31), Nihat Şengün (53), Saadet Şimşek (73), Zennure Tezcan (59), Hava Üren (46), Arife Ay (61), Ahmet Dikmen (62), Ali Kömpe (47), Seçgül Seyhan (48), Ayşe Toprak (44), Fadime Zeren (69), Naciye Dikmen (69) ve Sevim Cömert (48) yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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Samsun Minibüs kaza

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