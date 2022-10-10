Manisa'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

10 Ekim 2022 Pazartesi, 16:00

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde FETÖ/PDY'nin 'güncel öğrenci' ve 'kadın' yapılanmalarına yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli, gözaltına alındı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Yapılan aramalarda ise 30 bin 946 dolar, 2 bin 550 Euro ve 122 bin 235 TL ile çok sayıda cep telefonu, SIM kart, tablet ve bilgisayara el koyuldu. Soruşturma sürüyor.