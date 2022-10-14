Manisa'da FETÖ operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
14 Ekim 2022 Cuma, 14:19
Manisa'da FETÖ operasyonu: 3 kişi tutuklandı
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Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Manisa'daki kadın ve öğrenci yapılanmasının deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.

10 Ekim'de düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden A.G., R.A, K.Ç. isimli şahıslar olmak üzere 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 



Manisa FETÖ/PDY fetö

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