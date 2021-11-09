Manisa'da gazinoda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

09 Kasım 2021 Salı, 10:27

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sart Mahallesi'ndeki gazinoda çalışan S.Ö. (44) ile müşteriler S.Ç. (37) ve A.G. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç. ve A.G. bıçakla yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan S.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, A.G. 112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekibi, gazino çalışanı S.Ö'yü gözaltına aldı.

