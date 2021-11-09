Manisa'da gazinoda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde gazinoda, bir çalışanla müşteriler arasında çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

AA
09 Kasım 2021 Salı, 10:27
Manisa'da gazinoda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sart Mahallesi'ndeki gazinoda çalışan S.Ö. (44) ile müşteriler S.Ç. (37) ve A.G. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç. ve A.G. bıçakla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan S.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, A.G. 112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekibi, gazino çalışanı S.Ö'yü gözaltına aldı.


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