Osmaniye'de IŞİD operasyonu: 2 tutuklama

Osmaniye'de polisin IŞİD terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de IŞİD operasyonu: 2 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 17:13

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde Suriye'de IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.R. ve A.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.


Etiketler: #IŞİD #Operasyon #osmaniye

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