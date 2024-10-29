Yozgat'ta IŞİD üyelerine operasyon: Tutuklamalar var!
Yozgat'ta, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, örgüt üyesi oldukları tespit edilen Suriye uyruklu M.A. ve M.E.'nin adreslerine, özel harekat polisi destekli operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #IŞİD #Operasyon #Terör örgütü #Yozgat
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