Manisa’da kaza yapan otomobil çalıntı çıktı!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 11:36

Güncelleme: 04.04.2025 - 11:36

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde 659 Sokak’ta sabah saatlerinde bir otomobilin kaza yaptığı ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler otomobili takla atmış halde buldu.

Araçta ve çevresinde kimsenin olmadığı tespit edildi. Yapılan araştırmada, otomobilin Hüseyin Ç.’ye ait olduğu ve gece saatlerinde Gaziler Mahallesi 604 Sokak’tan çalındığı tespit edildi.

OTOMOBİLİ ÇALAN KİŞİ VEYA KİŞİLER ARANIYOR!

Takla atmış halde bulunan otomobil sahibine teslim edilirken, Salihli polisi park halindeki otomobili çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.