Çorum Sanayi Sitesi’nde çıkan yangında 200 hurda araç yandı
Çorum Sanayi Sitesi’nde, hurda araçların alınıp, parçalanarak satıldığı bir işyerinde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 200 hurda araç yandı.
Çorum Sanayi Sitesi’ndeki 30’uncu Sokak’ta hurdaya çıkan araçların alınıp, parçalanarak satıldığı bir işyerinin bahçesinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra belediyeye ait kepçeler de müdahale etti. Bölgedeki esnaf da kum ve su taşıyarak alevleri söndürmeye çalıştı. Yangın sırasında zaman zaman bazı araçlarda küçük çaplı patlamalar oldu.
Yangın, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında işyerinin bahçesindeki yaklaşık 200 hurda araç yandı.
Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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