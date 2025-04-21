Manisa'da tartıştığı kuzenini öldürdü!

Manisa'nın Salihli ilçesinde A.C. (32) alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Bahri Curacı'yı (25) tabancayla vurarak öldürdü.

Manisa'da tartıştığı kuzenini öldürdü!
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DHA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 10:11

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Gaziler Mahallesi 602 Sokak'taki bir büfede meydana geldi. A.C. ile kuzeni Bahri Curacı, karşılaştıkları büfede alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.C. yanındaki tabancayla kuzenine peş peşe ateş edip kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bahri Curacı yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bahri Curacı, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahri Curacı, kurtarılamadı.

Polis, kaçan A.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Etiketler: #Manisa #kuzen #tabanca

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