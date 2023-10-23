Son Dakika: Alanya’da orman yangını

Yayınlanma: 23.10.2023 - 15:05

Güncelleme: 23.10.2023 - 15:24

Antalya'nın Alanya’nın Tepe Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın başladı.

Yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahaleye başlandı.

Aynı noktada bir süre öncede orman yangını çıkmıştı.

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