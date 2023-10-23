Son Dakika: Alanya’da orman yangını
Son dakika gelişmesi... Antalya’nın Alanya ilçesinde orman yangını başladı, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Antalya'nın Alanya’nın Tepe Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın başladı.
Yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahaleye başlandı.
Aynı noktada bir süre öncede orman yangını çıkmıştı.
AYRINTILAR GELİYOR...
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