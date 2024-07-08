Manisa'da orman yangını!
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kırkağaç'ın Dualar ve Gelenbe mahalleleri yakınlarındaki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangını çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Alevlere, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 1 dozerle müdahale ediliyor.
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