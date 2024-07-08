Manisa'da orman yangını!

Yayınlanma: 08.07.2024 - 15:08

Güncelleme: 08.07.2024 - 15:08

Kırkağaç'ın Dualar ve Gelenbe mahalleleri yakınlarındaki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangını çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevlere, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 1 dozerle müdahale ediliyor.