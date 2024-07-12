Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 19:06
Manisa'da orman yangını
Abone Ol google-news

Gölmarmara'nın kırsal Ozanca Mahallesi'ndeki ormanda bugün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına ilk müdahaleyi 17.08'de yaptı. Ekipler, yangına 3 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 3 su ikmal ve 3 dozer ile müdahaleyi sürdürüyor.


orman yangını haberleri Manisa haberleri

İlgili Haberler

Bingöl'de orman yangını!

Bingöl'de orman yangını!
İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını
Aydın’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Aydın’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler