Adana'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın!

Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

AA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 08:20
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın!
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Alınan bilgiye göre, merkez Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede fabrikayı saran alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangının çevredeki işyerlerine sıçramaması için polis ekiplerince önlem alındı.


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