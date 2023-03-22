Manisa'da suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Saruhanlı ilçesinde şüpheli şahısların örgütlü bir şekilde vatandaşlar üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak suç işlemek amacıyla bir araya geldiklerini tespit edildi.
Çalışmalar sonucu yağma, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkındaki kanuna muhalefet, tefecilik, kasten yaralama gibi birçok suça karışan şüphelilerin yakalanması için 17 Mart sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 1 tüfek, tabancalara ait mermiler, çok sayıda borç ve tapu senedi ele geçirildi.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Polisteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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