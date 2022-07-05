Manisa'da 'tırnakçı' kadınlar kameraya yakalandı: 350 TL'yi kaptılar...
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir markete müşteri olarak giren 4 kadın, 'tırnakçılık' yöntemiyle para ve gıda ürünü çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yunusemre ilçesinde 4 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında ,Yeni Mahalle'deki bir markete giren 4 şüpheliden 2'si aldıkları ürünün parasını verirken, diğerleri fiyat sorarak, çalışanın kafasını karıştırdı.
TOPLAMDA 350 TL ÇALDILAR
Bir şüpheli, 2 şekerleme alıp, market çalışanına 200 TL'lik banknot verdi. Para üstü veren market çalışanından 100 TL'lik banknotu değiştirmesini isteyen şüpheli, daha sonra ürünleri almaktan vazgeçtiğini söyledi. Bu sırada para üstü dahil, el çabukluğuyla toplamda 350 TL alan şüpheliler, marketten çıktı.
ŞALVARLARINA SAKLADILAR
Olayın ardından kasadaki paraların eksik olduğunu fark eden market çalışanı, kamera görüntülerini izleyince, bir şüphelinin 'tırnakçılık' yöntemiyle 350 TL'yi aldığını, diğerlerinin ise 200 TL'lik gıda ürününü şalvarlarına sakladıklarını gördü.
Market çalışanının ihbarıyla gelen ve görüntüleri izleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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