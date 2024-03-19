Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 şüpheli şahsın evlerinde yapılan aramada çok sayıda sentetik ecza hapı, esrar ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 16:32
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Abone Ol google-news

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Turgutlu ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

D.U. ve A.B. isimli şahısların evlerinde yapılan aramada; 871 adet sentetik hap, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve tabanca fişekleri, 1 adet sigara sarma makinası, 1 adet kompresör, 4 kilogram tütün, 3 gram kubar esrar ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şahıslar 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken, haklarında adli işlemlere başlandığı bildirildi.


cep telefonu haberleri gözaltı haberleri Jandarma haberleri

İlgili Haberler

Otomobilin sis farına gizlenmiş 480 uyuşturucu hap bulundu

Otomobilin sis farına gizlenmiş 480 uyuşturucu hap bulundu
Amasya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Amasya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Nazilli’de operasyon: Uyuşturucudan 118 kişi yakalandı

Nazilli’de operasyon: Uyuşturucudan 118 kişi yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yatırımcılar dikkat... Gram altın zirve tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 18 Mart 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat... Gram altın zirve tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 18 Mart 2024 altın fiyatları...
MEB sınav tarihlerinde değişiklik yaptı!

MEB sınav tarihlerinde değişiklik yaptı!
Son Dakika... CHP'de 'para sayma' görüntülerinde yeni gelişme: Canan Kaftancıoğlu da ifadeye çağrıldı

Son Dakika... CHP'de 'para sayma' görüntülerinde yeni gelişme: Canan Kaftancıoğlu da ifadeye çağrıldı
Günlük burç yorumları: 20 Mart 2024 Çarşamba Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 20 Mart 2024 Çarşamba Kova burcu yorumu
CHP'de 'para sayma' görüntüleri soruşturmasında yeni gelişme: Eski mülk sahibi ifade verdi

CHP'de 'para sayma' görüntüleri soruşturmasında yeni gelişme: Eski mülk sahibi ifade verdi
Adalet Bakanı’ndan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı açıklaması!

Adalet Bakanı’ndan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı açıklaması!
CHP'de 'para sayma' görüntüleri soruşturmasında yeni gelişme: Eski mülk sahibi ifade verdi

CHP'de 'para sayma' görüntüleri soruşturmasında yeni gelişme: Eski mülk sahibi ifade verdi
NBA’de Onuralp Bitim’li Chicago Bulls, Portland Trail Blazers engelini geçti!

NBA’de Onuralp Bitim’li Chicago Bulls, Portland Trail Blazers engelini geçti!