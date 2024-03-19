Otomobilin sis farına gizlenmiş 480 uyuşturucu hap bulundu

Yayınlanma: 19.03.2024 - 13:07

Güncelleme: 19.03.2024 - 13:07

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır'dan Mardin'e gelen bir otomobilde arama yapıldı.

Aramada, sis farlarına zulalanmış 480 uyuşturucu hap ve araçta bulunan kişi üzerinde 4,45 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.