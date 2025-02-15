Samsun'da kargo poşetinden uyuşturucu çıktı!

Atakum ilçesinde narkotik polisi tarafından kargo poşetinde 400 gram kokain ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da kargo poşetinden uyuşturucu çıktı!
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İHA
Yayınlanma: 15.02.2025 - 14:23

Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda B.Y. (26) ve Y.E.B. (27) adlı şahıslara ait kargo gönderisinde ve evlerinde arama yapıldı.

Aramalar sonucunda 400 gram kokain ve 42 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği aktarıldı.


Etiketler: #kargo #kokain #narkotik #Samsun

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