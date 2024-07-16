Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Manisa’da düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 00:44
Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesi’nde belirlenen adreslere baskın yaptı. 

K.D. (27), T.D. (44), M.A. (29) isimli şahısların evlerinde yapılan aramalarda hassas terazi ve 14 parça halinde toplam 665,12 gram bonzai maddesi ele geçirilirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.


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